Bob Dylan oskarżony o molestowanie. Ofiarą miała być 12-latka

W 2019 roku w uchwalono akt prawny pod nazwą New York Child Victims Act, na mocy którego przestępstwa seksualne wobec nieletnich nie ulegają przedawnieniu. Przepisy zawarte w tej ustawie pozwalały ofiarom molestowania na złożenie aktu oskarżenia do 13 sierpnia 2021 roku. Oznacza to, że domniemana ofiara Dylana, podjęła decyzję w ostatnim możliwym momencie.