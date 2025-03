Bloomberg: USA chce kontrolować inwestycje w Ukrainie

Według agencji Bloomberg USA chcą mieć pierwszeństwo w inwestycjach w Ukrainie , co pozwoliłoby im na blokowanie innych sojuszników Kijowa.

Projekt umowy zakłada, że Stany Zjednoczone będą miały prawo do zysków z funduszu inwestycyjnego, który ma być kontrolowany przez Waszyngton. Co istotne, dokument stwierdza, że USA uważają "korzyści materialne i finansowe" zapewnione Ukrainie od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji w lutym 2022 r. za swój wkład w ten fundusz.

W efekcie oznaczałoby to, że administracja Trumpa zmusiłaby Ukrainę do zapłacenia za całe amerykańskie wsparcie wojskowe i gospodarcze udzielone od początku wojny , zanim Kijów mógłby czerpać jakikolwiek dochód z funduszu partnerskiego - poinformował Bloomberg.

Ukraina, która uzyskała status kandydata do UE w 2022 r., może napotkać trudności w negocjacjach akcesyjnych, jeśli USA będą miały kontrolę nad jej inwestycjami.

Kijów odrzucił już amerykańskie naciski na włączenie wsparcia Waszyngtonu jako wkładu do wspólnego funduszu. - Wspieramy współpracę z USA, nie chcemy dawać żadnego sygnału, który mógłby skłonić USA do wstrzymania pomocy dla Ukrainy - powiedział prezydent Zełenski.

Ukraina byłaby zobowiązana do wpłacenia 50 proc. swoich dochodów z nowych zasobów naturalnych do funduszu. USA miałyby prawo do zakupu ukraińskich surowców przed innymi stronami. Umowa nie przewiduje limitu czasowego, a Kijów nie mógłby sprzedawać minerałów strategicznym konkurentom USA.