Blokada pornografii? Brytyjczycy też próbowali. I całkowicie polegli

Zapowiadając plany zablokowania pornografii w internecie, minister cyfryzacji wskazał, że podobne pomysły były wprowadzane gdzie indziej - w Wielkiej Brytanii. Ale brytyjskie próby zakończyły się zawstydzającym fiaskiem. - Rząd wycofał się po dwóch latach starań, bo po prostu nie mógł - mówi WP Jim Killock z organizacji Open Rights Group.

Polski rząd chce być pionierem na skalę kontynentu. Jak zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, resort zamierza doprowadzić do zablokowania treści pornograficznych w internecie. Według zaproponowanej przez ministra idei, dostęp do porno mieliby tylko ci, którzy uzyskaliby specjalny kod.

- To nie jest niemożliwe. Tak nie zrobiono tego jeszcze kompleksowo nigdzie. W Wielkiej Brytanii jest rozwiązanie, które blokuje dostęp do treści – przekonywał Zagórski w RMF FM.

Nie ma blokady bez ingerencji

Jak dodaje, Wielka Brytania zabrała się do problemu w inny sposób, niż zamierza zrobić to Polska. Przyjęta przez brytyjski parlament ustawa obowiązek weryfikacji wieku użytkowników nakładała na strony pornograficzne, które miały same wypracować skuteczne sposoby. Z wypowiedzi ministerstwa cyfryzacji wynika, że miałoby do tego dojść na podstawie porozumienia z producentami przeglądarek internetowych.