Błaszczak ucina spekulacje na temat rekonstrukcji rządu. "Zostaję w MON"

W związku z rekonstrukcją rządu po eurowyborach media przewidywały, że Mariusz Błaszczak powróci do ministerstwa spraw wewnętrznych, by zastąpić wyjeżdżającego do Brukseli Joachima Brudzińskiego. Szef MON zapewnił jednak, że pozostanie na obecnym stanowisku.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak (PAP)

- Nie rozmawialiśmy na temat zmian personalnych. Zmiany przeprowadzimy do dwóch tygodni. Kiedy zdecydujemy, przedstawimy zmiany opinii publicznej. (...) Ja pozostanę na stanowisku szefa MON. To wielkie wyzwanie, zamierzam nadal wzmacniać potencjał obronny naszego kraju i realizować związane z tym projekty - zapewniał na antenie radiowej Jedynki.

Błaszczak odniósł się także do spekulacji na temat roszady w ministerstwie finansów. Ze stanowiska szefa resortu odchodzi bowiem Teresa Czerwińska. - W ministerstwie finansów będzie kontynuacja. Zamierzamy nadal wyrównywać szanse pomiędzy poszczególnymi województwami i grupami społecznymi. Jesienią, po wyborach parlamentarnych zamierzamy kontynuować nasze programy - ujawnił.

Szef MON zapowiedział, że samoloty V generacji F-35A trafią do Polski za kilka lat i zastąpią postsowiecki sprzęt, wciąż będący na wyposażeniu armii. - Taki sprzęt daje nam przewagę i odstrasza ewentualnego przeciwnika. Znacznie podnosi potencjał wojska polskiego - przekonywał.

Mariusz Błaszczak poinformował również, że skierował do Rady Ministrów nowelizację ustawy o weteranach. - Rada Ministrów przyjęła ten projekt. Nowelizacja rozszerzy zakres wsparcia udzielanego przez państwo polskie dla tych osób - powiedział.

