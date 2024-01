Blamaż programu PiS. Kompromitujące wyniki

W minionym roku w ramach Nowego Polskiego Ładu ówczesny szef resortu rozwoju i technologii poinformował o wprowadzonych w ustawie zmianach, by poszerzyć grono osób uprawnionych do gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, wkładu własnego i tzw. spłaty rodzinnej. Oznacza to, że w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego (w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie - 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego - 60 tys. zł).