Black Friday w 4F i Diverse. Sprawdź promocje na kurtki, płaszcze, koszule, akcesoria Zobacz, jakie promocje na Black Friday oferują sklepy 4F i Diverse. Podajemy kody na hity listopadowych wyprzedaży. Kurtki, płaszcze, bluzy, spodnie, sukienki, koszule, szaliki, akcesoria, odzież narciarska. Black Friday w 4F i Diverse. Sprawdź promocje na kurtki, płaszcze, koszule, akcesoria (123RF) 4F. Zniżki na Black Friday W Black Friday sklep 4F uruchamia duże zniżki. Podczas zakupów w internecie wpiszcie w koszyku kod BD4F19, aby otrzymać rabat -20% na wszystkie kolekcje 4F i 4F JUNIOR w dniach 23 listopada – 2 grudnia. – Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się, jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny! – nawołuje 4F. 4F – promocje dla kobiet:

Niektóre produkty dla kobiet, na które obowiązuje rabat Black Friday: kurtka narciarska damska, kolor biały/czerwony, 599,99 zł, oddychająca membrana NeoDry o parametrze 10 000

bluza snowboardowa damska, kolor zielony/pomarańczowy, 249,99 zł

softshell damski, kolor niebieski/granatowy/szary/czarny, 299,99 zł, oddychająca membrana NeoDry o parametrze 5 000

bluza damska, kolor szary/różowy, 169,99 zł

polar damski 4F x PROSTO, kolor biały, 249,99 zł 4F – promocje dla mężczyzn: Przecenione produkty 4F dla mężczyzn: kurtka narciarska męska KUMN163, kolor niebieski ciemny – obniżka z 1499,99 do 999,99 zł

kurtka narciarska HQ Performance KUMN151, kolor głęboka czerń – obniżka z 599,99 do 499,99 zł

spodnie narciarskie z oddychającą membraną HQ Performance SPMN15, kolor głęboka czerń – obniżka z 499,99 do 299,99 zł

kurtka miejska męska z membraną KUMT001, kolor kobaltowy/granatowy/czarny/szary – obniżka z 229,99 do 149,99 zł

bluza do biegania męska BLMF271, kolor głęboka czerń/szary melanż – obniżka z 199,99 do 149,99 zł, technologia 4FDry, rękaw z otworem na kciuk Diverse. Zniżki na Black Friday do -30% W Black Friday z kodem BF30 uzyskamy w sklepach Diverse zniżki do -30%. Promocja obowiązuje 29 listopada i do końca soboty, czyli 30 listopada. Zniżki działają w sklepie internetowym, sklepach stacjonarnych i outletach w całej Polsce. Wyłączona z akcji jest kolekcja Dext Dakar. Promocyjne ceny w Diverse – mężczyźni: kurtka Evolution 0419, 499,99 zł, kolor czarny, dwuwarstwowa

kurtka Egor, 559,99 zł, kolor czarny/khaki/granatowy, kaptur z wysoką stójką

kurtka Militario, 399,99 zł, kolor granatowy/czerwony, fason przedłużany

spodnie Dropsen, 189,99 zł, kolor khaki, jogger fit

koszula Arms LG, 129,99 zł, kolor granatowy/bordowy, krata

koszula Snipes LG, 119,99 zł, kolor biały-bordowy, biały-granatowy, granatowy-bordowy

bluza EVB Hoody 08, 139,99 zł, kolor jasnoszary melanż/grafit melanż Promocyjne ceny w Diverse – kobiety: kurtka Tiamira, 399,99 zł, kolor żółty/granatowy/khaki/czarny, kaptur ze sztucznym futrem, fason przedłużany

kurtka Zirina, 359,99 zł, kolor czarny/czarny-biały, wysoka stójka, suwak i dwurzędowe zatrzaski

płaszcz Ilse, 329,99 zł, kolor szary, płaszcz dwurzędowy, długość za kolano

sweter Misha Vida, 229,99 zł, kolor beż, długi beżowy kardigan ze ściągaczem i kieszeniami

sukienka Party 132, 169,99 zł, kolor czarny, fason długi

sweter Inisi, 139,99, kolor jasnoszary melanż/kamel, luźny sweter z golfem

szal Napi, 79,99 zł, kolor czarny, bardzo gruby akrylowy szal z frędzlami na końcu

portfel Asnex II, 69,99 zł, kolor czarny, czerwony, czarny-czerwony, duży, rozkładany portfel