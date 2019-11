WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday + 1 Aliexpress Klaudia Zawistowska 48 min. temu Black Friday to nic przy tych wyprzedażach. 11 listopada największe święto na AliExpress 11 listopada w Chinach Świętowany jest Dzień Singla. Tego dnia na popularnej stronie AliExpress organizowana jest ogromna wyprzedaż, z której korzystają miliony klientów. Black Friday może tylko pozazdrościć wyników. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Alibaba królem zakupów online. Jego sprzedaż przekracza łączny zysk z Black Friday i Cyber Monday na całym świecie. (iStock.com) Dzień Singla obchodzony 11 listopada to wyprzedażowe święto Chińczyków. Tego dnia miliony klientów ruszają do galerii handlowych. Część z nich zasiada również przed ekranami komputerów, ponieważ wyprzedaże prowadzone są także online. Wyprzedaże 11 listopada odbywają się również na popularnej stronie AliExpress. W Dniu Singla znajdziemy tam nawet kilkudziesięcioprocentowe rabaty na odzież, akcesoria, elektronikę, dekoracje i wiele innych rzeczy. Po raz kolejny 11 listopada Polacy będą mogli zasiąść przed komputerami lub ekranami telefonów i poddać się zakupowemu szaleństwu. A zakupy na tej platformie są bardzo popularne. Przed rokiem wyprzedaż na Aliexpress oraz pozostałych platformach należących do Alibaby trwały dwa dni. W ich trakcie Alibaba zarobił rekordowe 30 miliardów dolarów. To więcej niż łączny zysk z Black Friday i Cyber Monday na całym świecie. Początek zakupowego szaleństwa w Polsce nastąpi o godzinie 9:00. Black Friday już w listopadzie Dla tych, którzy nie chcą tygodniami czekać na zamówienia z Chin również mamy dobrą wiadomość. Już 29 listopada w wielu zakątkach świata, w tym również w Polsce, odbędzie się Black Friday. Podczas Czarnego Piątku setki znanych marek oferują swoim klientom atrakcyjne wyprzedaże zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online. Na razie nie wiadomo, jakie wyprzedaże w Czarny Piątek przygotują sklepy. Wiadomo jednak, które sieci wezmą udział w akcji. Na liście takich placówek znalazły się m.in.: Gatta

OleOle!

ECCO

4F

Intimissimi

Smyk

Zalando

Duka

IKEA

Sephora

Camaïeu

Orsay

Promod

Calzedonia

Venezia

Sinsay

ECCO

Mohito

Reserved

Douglas

Cropp

CCC

Deichmann

Gino Rossi

Answear

Showroom

Kazar

Diverse

Wojas

Wittchen

Simple

Puma

Top Secret

House

Media Markt

Pandora

W.KRUK

Empik

Lady Makeup

RTV Euro AGD

BonPrix

Media Expert

Philips

Decathlon

New Balance

Allegro

INTERSPORT

Gino Rossi

Duka

home&you Lista wszystkich sklepów, które przystąpiły do akcji Black Friday 2019 dostępna jest na stronie black-friday.pl. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące