Black Friday - na jakie promocje warto zapolować w amerykańskie święto wyprzedaży?

Przełom listopada i grudnia jeszcze do niedawna kojarzył się przede wszystkim z niesprzyjającą pogodą oraz z pierwszymi ozdobami świątecznymi. Jednak wraz z rozpowszechnianiem się amerykańskich zwyczajów poza granice Stanów Zjednoczonych, ostatni tydzień listopada zaczął zmieniać swoje oblicze. Chociaż w Polsce nie obchodzimy Święta Dziękczynienia, to już dzień po nim po możemy uczestniczyć w tym, czego doświadczają również Amerykanie – gigantycznej obniżce cen, znanej pod nazwą "Czarny Piątek".

Podziel się

(Materiały prasowe)

Korzenie Czarnego Piątku

Święto Dziękczynienia tradycyjnie obchodzone jest w czwarty czwartek listopada. W ten sposób Amerykanie upamiętniają dożynki, który odbyły się w kolonii Plymouth w 1621 roku nie tylko w podziękowaniu za zebrane plony, ale również jako zawiązanie sojuszu między osadnikami a rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Obecnie święto zatraciło niemal całkowicie swój pierwotny charakter i stało się przede wszystkim okazją do spotkań w rodzinnym gronie.

Świąteczne parady i pierwsze promocje

Tradycyjnym elementem obchodów Święta Dziękczynienia jest uczestnictwo w paradach. To właśnie stąd zrodził się zupełnie nowy zwyczaj – właściciele sklepów ulokowanych na trasie parady otwierali swoje przybytki i kusili świętujących wyjątkowo niskimi cenami. Black Friday to dzień następujący po obchodach, kiedy wielu Amerykanów korzysta z urlopu, a sklepy ogłaszają wyjątkowo niskie ceny.

Gdzie szukać promocji?

Popularność Czarnego Piątku w Polsce stale rośnie, a do akcji przyłączają się kolejne sklepy. Obecnie najkorzystniejsze promocje dotyczą przede wszystkim sprzętu elektronicznego oraz odzieży i dodatków. W innych branżach klienci również mogą liczyć na korzystne promocje. Gdzie ich szukać? Przede wszystkim w sklepach stacjonarnych. Informacje o rabatach pojawiają się ze sporym wyprzedzeniem. Masz więc czas, by rozejrzeć się po ulubionych markach i sprawdzić, na co możesz liczyć, a także przygotować wstępną listę zakupów.

Czarny Piątek w sklepach internetowych

Black Friday to jednak nie tylko zakupy stacjonarne. Sklepy internetowe podejmują kolejne rzucane rękawice, co dla klientów oznacza przede wszystkim większą wygodę. Bez wychodzenia z domu upolujesz nowy płaszcz, dawno upatrzony laptop czy wymarzony ekspres do kawy. Promocje online, podobnie jak zniżki w sklepach stacjonarnych, sięgają nawet 80% i obejmują bardzo szeroki zakres asortymentu.

Kiedy wypada w tym roku Czarny Piątek?