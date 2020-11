Black Friday 2020 w Media Markt. Jakie promocje?

Black Friday 2020. Jaka promocja w Media Markt

Sklepy z elektroniką co roku podczas Black Friday przyciągają najwięcej klientów, którzy wymieniając sprzęt na nowy mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy. Sieci sklepów prześcigają się z ofertami i rabatami dla swoich klientów. Nie inaczej jest w Media Markt. W tym roku promocje w sklepach mają być w rozmiarze XXXL.

W tym roku będziemy mogli skorzystać z wyjątkowej promocji Black Friday w MediaMarkt. Sieć przygotowała dużo atrakcyjnych ofert. Oprócz tradycyjnych promocji, w tym roku Black Friday w MediaMarkt to możliwość kupna produktu na 30 rat 0 proc. lub do 50 rat 0 proc. na wybrane produkty RTV i AGD.

Największe obniżki znajdziemy m.in w kategoriach takich jak: telefony i smartfony, sprzęt komputerowy, RTV i telewizory, gaming, AGD duże, AGD do zabudowy, AGD małe, foto i kamery, sport i rekreacja czy choćby strefa rodzica. Niektóre z produktów przecenione są nawet o kilkaset złotych.

Black Friday 2020. Kiedy wypada?

Czarny Piątek 2020 wypada 27 listopada. Zgodnie z tradycją, tego dnia powinniśmy przygotować się na ogromne przeceny, wyprzedaże i różne akcje promocyjne. Wtedy na zakupy ruszą wszyscy zakupoholicy. W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa galerie handlowe w Polsce będą zamknięte co najmniej do 29 listopada, co oznacza, że listopadowe promocje czekają na nas głównie w internecie.