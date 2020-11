Black Friday 2020. Kiedy wypada?

Black Friday czyli Czarny Piątek to dzień największych wyprzedaży i promocji w roku. To tradycyjne amerykańskie święto, które zakorzeniło się także w Europie, w tym i w Polsce. Na ogół Black Friday wypada w ostatni piątek listopada, następnego dnia po tradycyjnym amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W tym roku Black Friday przypada na 27 listopada .

Tego dnia wiele sklepów będzie oferować specjalne promocje, dzięki czemu klienci będą mogli sporo zaoszczędzić. Promocje obowiązywać będą głównie w internecie, gdyż co najmniej do 29 listopada w Polsce obowiązywać będą obostrzenia, zgodnie z którymi zamknięte będą sklepy w galeriach handlowych. Promocje mogą więc trwać nawet przez kilka dni, a niektóre sklepy promocje oferują nawet przez cały listopad.

Black Friday 2020. Sklepy szykują superokazje

Większość ludzi do zakupów w Black Friday podchodzi w bardzo prosty sposób, a jedyna zasada, która przyświeca im w tym szaleństwie, ogranicza się do kwestii ceny. Wiadomo - im taniej, tym lepiej. Nie ma w tym nic dziwnego, a już tym bardziej złego. Możemy tym samym skorzystać z wyprzedaży i kupić coś taniej, ale powinniśmy pamiętać o tym, że Black Friday to nie tylko święto klientów, ale również sezon żniw dla sklepów.