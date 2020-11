Black Friday 2020. Sklepy już szykują pierwsze promocje

Black Friday 2020. Sklepy szykują pierwsze promocje

Chcesz kupić w tańszej cenie elektronikę, ubrania czy artykuły gospodarstwa domowego? Poczekaj do Black Friday 2020. Co prawda sklepy już szykują pierwsze promocje, ale warto czekać do końca listopada, by zaoszczędzić więcej pieniędzy. Black Friday w tym roku wypada 27 listopada. Wtedy na zakupy ruszą wszyscy zakupoholicy.