Black Friday 2020. Kiedy wypada? Sklepy już szykują promocje

Black Friday 2020. Kiedy wypada?

Black Friday to amerykańskie święto wyprzedaży, które przywędrowało także do Europy, w tym do Polski. Kiedy wypada Black Friday? W tym roku jest to 27 listopada. Tego dnia wiele sklepów będzie oferować specjalne promocje, dzięki czemu klienci będą mogli sporo zaoszczędzić.