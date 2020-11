Black Friday 2020. Greta Thunberg ma specjalny apel. Chodzi o zakupy

Black Friday 2020. Greta Thunberg apeluje do ludzi na całym świecie, by nie dali się skusić na wyprzedaże z okazji Czarnego Piątku i kupowali tylko to, co im potrzebne.

Black Friday 2020. Greta Thunberg (Getty Images)