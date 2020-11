Black Friday 2020. Czarny Piątek ponownie podbije polskie sklepy

Black Friday 2020. Czarny Piątek w praktyce

Czarny piątek to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w prezenty na Święta Bożego Narodzenia. Jednak tegoroczne ,,święto zakupoholików" przypada w dobie pandemii, co powoduje, że Black Friday 2020 roku w znacznym stopniu zmienia swoje oblicze.