Black Friday 2019. Kiedy wypada? Zobacz najciekawsze promocje Już w tym tygodniu rzucimy się na wielkie zakupy. Do Polski dotarł Black Friday, dzień niezwykłych przecen. Sprawdź, które sklepy włączają się w akcję Czarny Piątek 2019. Black Friday 2019 a Black Week Black Friday 2019 wypada w piątek 29 listopada. Czarny Piątek następuje zawsze amerykańskim Święcie Dziękczynienia. Jego data jest ruchoma i przypada na czwarty piątek listopada. Od lat sklepy organizują tego dnia duże wyprzedaże, a obroty handlowe dynamicznie idą w górę. U nas możesz sprawdzić, jakie przeceny szykują się na tegoroczny Black Friday. 2 grudnia, w poniedziałek, wypada Cyber Monday (cyfrowy poniedziałek). Tego dnia oczekujmy przecen w sklepach ze sprzętem elektronicznym. Pamiętaj, żeby bezpiecznie kupować przez internet. Tak naprawdę jednak Black Friday trwa cały tydzień i powinniśmy mówić raczej o Black Week. W każdy dzień tego tygodnia możemy zostać stratowani w sklepach. Tylko od ciebie zależy, czy chcesz skorzystać z oficjalnych przecen, czy z wyższością oczekiwać obniżek pod koniec grudnia. Black Friday 2019. Promocje, promocje, promocje Black Friday i Cyber Monday to dni największych okazji w sklepach z elektroniką. W Media Expert znajdziemy następujące propozycje: telewizor 65 cali Samsung QLED QE65Q64R – obniżka z 4999 zł do 3999 zł

laptop Laptop ACER Nitro 5 i5-8300H 8GB 512GB SSD GF-GTX 1050 W10 – obniżka z 3590 zł do 2990 zł

smartfon Apple iPhone Xs 64GB w kolorze gwiezdna szarość – obniżka z 4139 zł do 3779 zł z kodem rabatowym W Komputroniku możemy skorzystać z dużych obniżek do -80%: laptop Lenovo YOGA 920-13IKB z 8 GB RAM i 256 GB SSD – obniżka z 4399 zł do 3599 zł

laptop HP OMEN 15-dc0009nw z 16 GB RAM, 1000 GB HDD, 256 GB SSD – obniżka z 6899 zł do 5999 zł

smartfon Samsung Galaxy S10 512GB Dual SIM Prism Green – obniżka z 4549 zł do 3999 zł W morele.pl organizowany jest Black Week. Możemy skorzystać z wysokich zniżek dzięki kodom rabatowym: laptop Laptop Acer Swift 7 z 8 GB RAM i 512 GB SSD – obniżka z 7522,93 do 5499 zł

drukarka laserowa Xerox B210 – obniżka z 619 zł do 429 zł

projektor Optoma HD27e Lampowy 1920 x 1080px 3400lm DLP – obniżka z 2199 zł do 1999 zł Black Friday 2019. Lista sklepów, które organizują przeceny Poniżej przedstawiamy aktualizowaną listę sklepów, które wezmą udział w Black Friday – z podziałem na branże. Black Friday 2019 – sklepy z odzieżą: AliExpress

BonPrix

Camaïeu

Cropp

Diverse

H&M

House

Mango

Marie Zélie

Mohito

Ochnik

Oysho

Peek & Cloppenburg

Reserved

Stradivarius

Tatuum

Top Secret

Van Graaf

Zara Black Friday 2019 – sklepy z odzieżą sportową: 4F

Decathlon

Intersport

Puma Black Friday 2019 – sklepy z obuwiem: CCC

Deichmann

Ecco

New Balance Black Friday 2019 – sklepy z bielizną: Calzedonia

Etam

Gatta

Intimissimi Black Friday 2019 – sklepy z elektroniką: Komputronik

Media Expert

Media Markt

Microsoft

morele.pl

RTV Euro AGD

OleOle!

Xiaomi

x-kom Black Friday 2019 – sklepy z kosmetykami: amfora.pl

Douglas

Dr Irena Eris

Lady Makeup

Neonail

Rossmann

Sephora Black Friday 2019 – sklepy z meblami i wyposażeniem wnętrz: Black Red White

Castorama

home&you

JYSK

lampy.pl

Leroy Merlin

