Black Friday 2019 coraz bliżej. Przegląd promocji w sklepach na Czarny Piątek -20, -30, -70%. W tym tygodniu wypada Black Friday, a sklepy w całej Polsce przygotowują okazyjne ceny. Sprawdź, gdzie złowić najlepsze promocje. Lista sklepów na Czarny Piątek. Black Friday 2019. Przegląd promocji w sklepach na czarny piątek. Sprawdź listę sklepów Black Friday 2019. Oferty wybranych sklepów Black Friday był niegdyś znany przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Dziś pragnienie zakupów ogarnia cały świat i to nie tylko w epicentrum obniżek, jakie przypada w Czarny Piątek" 29 listopada. Cały ostatni tydzień listopada stanowi Black Week i wypełniony jest najciekawszymi promocjami. Okazjami na Black Friday chwali się Media Markt. Sklep z elektroniką i sprzętem AGD oferuje między innymi: 55-calowy telewizor Samsung UE55RU8002U UHD 4K z funkcją Smart TV w cenie obniżonej z 3099 do 2699 złotych

zmywarkę Siemens SR615X03CE o szerokości 44.8 cm i pojemności na 9 kompletów naczyń będzie można zapłacić 949 zamiast 1249 złotych

lodówkę BOSCH KGN49XI30 o szerokości 70 cm, pojemności całkowitej netto 435 l, z elektronicznym sterowaniem, systemem No-Frost, w klasie energetycznej A++ – przecena z 2999 do 2749 złotych

ekspres na kapsułki Krups-Nespress Inissia Biały XN1001 przeceniony z 228 do 159 złotych. Wszystkie te produkty można kupić w ratach 0%, ale tylko do 27 listopada. Drogerie Natura gwarantują obniżki do -70% aż do 2 grudnia przy zastosowaniu kodu promocyjnego BLACKWEEK. Przykładowe promocje: woda perfumowana Calvin Klein Euphoria (50ml) – z 235,99 zł do 119,99 zł

woda perfumowana Giorgio Armani Because It's You (50ml) z 439,99 zł do 219,99 zł

woda toaletowa HUGO BOSS (200 ml) z 499,99 zł do 229,99 zł Obniżkową ofertę na Black Friday przedstawia Ecco. Sklep z obuwiem wprowadził promocje do 2 grudnia. Na przykład Ecco Tredtray dla panów są przecenione z 749-1089 do 599-879 złotych. Ecco Ukiuk dla pań kosztują już nie 749, a 599 złotych, a Ecco Soft 7 przeceniono z 699-649 do 559-519 złotych. Black Friday 2019. Lista sklepów Poniżej przedstawiamy pełną listę sklepów, które wezmą udział w Black Friday – z podziałem na branże. Black Friday 2019 – sklepy z odzieżą: AliExpress

BonPrix

Camaïeu

Cropp

Diverse

H&M

House

Mango

Marie Zélie

Mohito

Ochnik

Oysho

Reserved

Stradivarius

Top Secret

Van Graaf

Zara Black Friday 2019 – sklepy z odzieżą sportową: 4F

Decathlon

Intersport

Puma Black Friday 2019 – sklepy z obuwiem: CCC

Deichmann

Ecco

Gino Rossi

New Balance

Wojas Black Friday 2019 – sklepy z bielizną: Calzedonia

Etam

Gatta

Intimissimi Black Friday 2019 – sklepy z elektroniką: Komputronik

Media Expert

Media Markt

Microsoft

RTV Euro AGD

OleOle! Black Friday 2019 – sklepy z kosmetykami: amfora.pl

Douglas

Dr Irena Eris

Lady Makeup

Neonail

Rossmann

Sephora Black Friday 2019 – sklepy z wyposażeniem wnętrz: Castorama

home&you

JYSK

lampy.pl

Leroy Merlin

