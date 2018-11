Black Friday 2018: z jakich promocji warto skorzystać w Czarny Piątek?

Black Firday to dzień wielkich wyprzedaży. Sprawdź, jakie sklepy i kiedy przewidują promocje na Czarny Piątek.

Black Friday 2018 – kiedy będą promocje?

Black Firday, czyli Czarny Piątek to dzień wielkich wyprzedaży. W tym okresie wiele sklepów, ze znanym sieciówkami na czele, organizuje liczne promocje. Przypominamy, iż tradycja Wielkiego Piątku przybyła do Polski z USA. Wzrost zainteresowania akcją promocyjną związany jest w dużym stopniu z powstaniem licznych galerii handlowych. Ponad to Czarny Piątek otwiera sezon zakupów przed Bożym Narodzeniem. Wyprzedaże organizowane są wówczas dzień po Święcie Dziękczynienia obchodzonym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zawsze w czwarty czwartek listopada. W tym roku Czarny Piątek przypada na 23.11.2018 roku.