Biuro posłanki Nowoczesnej wymazane kałem. "Boję się, że coś gorszego się wydarzy"

Okna biura poselskiego Kornelii Wróblewskiej z Nowoczesnej wymazano kałem. – W ostatnim czasie było dużo ataków na biura polityków. Gdy i mnie to dotknęło, zaczęłam myśleć o swoim bezpieczeństwie – mówi Wirtualnej Polsce posłanka.

Zaznacza jednak, że dopiero gdy zaatakowano jej biuro, poczuła się zagrożona. – Gdy dochodzi do takiej sytuacji, człowiek myśli o różnych rzeczach, o swoim bezpieczeństwie. Boję się, że coś gorszego się może się wydarzyć – mówi polityk Nowoczesnej.

Do ataku na biuro posłanki doszło kilka dni po tym, jak wbrew linii politycznej swojej partii zagłosowała zagłosowała przeciwko projektowi zaostrzającemu prawo aborcyjne. Posłanka nie zgadza się z dwoma zapisami projektu Ratujmy Kobiety. - Pierwszym jest aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży, czyli aborcja trzymiesięcznego dziecka. Bo dla mnie to jest już dziecko. Drugi zapis, z którym się nie zgadzam, dotyczy tego, że 15-latki mogą dokonywać aborcji bez wiedzy opiekuna prawnego - podkreśliła.