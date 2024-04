Bitwa narodów II wojny światowej

Dla Polaków to przede wszystkim epopeja 2. Korpusu Polskiego, złożonego głównie z niedawnych jeszcze zesłańców wyprowadzonych z ZSRR. Skierowani do walki na najtrudniejszym odcinku bitwy o Monte Cassino, za cenę ogromnych strat mieli ukazać światu poświęcenie Polaków w walce u boku aliantów, w obliczu postanowień wobec ziem polskich podjętych w czasie konferencji w Teheranie. W ostatecznym rachunku niewiele to dało, decyzje już zapadły, a triumf i zarazem dramat najsłynniejszej bitwy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wszedł do legendy i księgi chwały oręża polskiego, ale bez większego wpływu na losy ziem, z których wywodzili się w większości żołnierze generała Andersa. Z czasem opowieść o tej bitwie sprawiła wrażenie, że to Polacy zdobyli wzgórze klasztorne i że żołnierze polscy doprowadzili do ostatecznego zwycięstwa. Ocena to niekoniecznie trafna, choć trzeba przyznać, patriotyczna.