Biskup Wiesław Alojzy Mering o LGBT. "Zagrożenie dla państwa, narodu i człowieka"

Biskup Wiesław Alojzy Mering uważa, że "to, co się dzieje z LGBT, jest zagrożeniem dla państwa, narodu i człowieka". Duchowny jest przeciwny sytuacji, w której "państwo ma się nie mieszać i popierać postulaty LGBT, tym samym negując religię" - mówi w rozmowie z Radiem Maryja. Za przykład podaje wydarzenia z Europy czy USA.

- Te obrazy policjantów klękających w imię tej strasznej, chorej ideologii przed tymi, których powinni ukarać, to były obrazy wstrząsające. Ja bym czegoś takiego nigdy nie chciał zobaczyć w naszym kraju - tłumaczy biskup włocławski. Ks. Mering mówił o zwolennikach LGBT, którzy oburzają się na określenie ideologia. Przekonywał, że taką grupą mogą być "rozmaici dewianci czy ludzie dążący do zdobycia władzy".

Według bpa Meringa uczestnicy rozmaitych marszów "dopuszczają się drastycznych zniewag i drwin uderzających w chrześcijaństwo". Pyta, w czym przeszkadza im Chrystus, bo "nikt nikogo nie wsadza do więzień za to, że ktoś jest inny, a to, że to nie jest zdrowe i normalne, to prawda". Duchowny uderza również w niektórych posłów za to, że akceptują społeczność LGBT.