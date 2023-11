Biskup odszedł po skandalu. Na co może liczyć na emeryturze?

Na jakie korzyści może liczyć emerytowany biskup? Onet ustalił, że średnia emerytura biskupa to nawet 10 tysięcy złotych brutto, czyli 8 222 zł netto. "Tyle więc może wynosić emerytura biskupa Kaszaka" - pisze Onet. "Wszystko po to, żeby nie obniżył mu się poziom życia w porównaniu do czasów, kiedy pełnił swoją posługę i mógł przyjmować pieniądze nieopodatkowane" - dodaje portal.