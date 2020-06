Biskup Janiak uważa się za ofiarę nagonki i prosi o modlitwę

Biskup Edward Janiak uważa się za ofiarę

Edward Janiak, biskup diecezji kaliskiej napisał do wiernych list z okazji zbliżającego się święta Trójcy Świętej. Jednak poza tematem tej ważnej dla kościoła katolickiego uroczystości, postanowił odnieść się do oskarżeń o tuszowanie pedofilii w kościele. Zarzuty są wynikiem śledztwa dziennikarskiego braci Sekielskich, którzy jego wyniki zaprezentowali w filmie "Zabawa w chowanego".

List biskupa ma zostać odczytany w niedzielę we wszystkich parafiach diecezji kaliskiej.

Watykan wszczął postępowanie w sprawie biskupa Edwarda Janiaka

Jeśli postępowanie wykaże zaniedbania kaliskiego biskupa i potwierdzi, że dopuścił się zarzucanych mu praktyk, może zostać na niego nałożona kara w postaci usunięcia z urzędu. Wynika to z listu papieża Franciszka do hierarchów kościelnych, w którym nawołuje do pełnej transparentności w sprawie oskarżeń o pedofilię i surowe karanie jej przypadków w kościele.