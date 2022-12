Biorą je miliony Polaków. Będzie ograniczenie?

Dyskusję na temat dostępności leków zainicjował poseł Jarosław Sachajko. To on zwrócił się w interpelacji z pytaniem do Ministerstwa Zdrowia, czy jest możliwość wprowadzenia zapisów, które pozwalałyby wyłącznie farmaceutom na sprzedaż leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Jak wskazywał, ich szeroka dostępność, a w konsekwencji ułatwione intensywne spożywanie, może powodować uszkodzenia wątroby i żołądka.