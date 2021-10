Bill Clinton w szpitalu. Joe Biden o stanie byłego prezydenta

Bill Clinton w szpitalu. Co było przyczyną?

Były lokator Białego Domu został we wtorek przyjęty do Centrum Medycznego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine. Powodem leczenia jest infekcja dróg moczowych, która przedostała się do krwioobiegu Clintona. Jak podają amerykańskie media, były prezydent miał czuć się bardzo zmęczony, co zaniepokoiło jego lekarzy.