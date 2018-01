Bilans dnia. Sprawdź, co działo się w poniedziałek

Śmierć wokalistki zespołu The Cranberries Dolores O'Riordan, doniesienia o zmianie klubowych barw przez Christiano Ronaldo oraz rewelacyjny dotychczasowy wynik 26. Finału WOŚP - tym żyje w poniedziałek Polska. 15 stycznia przyniósł też zaostrzenie konfliktu na linii Ziobro-Małysz i niestety, wszczęcie przez KE dochodzenia w sprawie stoczni w Polsce.

2 Żałoba w środowisku muzycznym. Zmarła Dolores O'Riordan, wokalistka zespołu The Cranberries. Piosenkarka miała 46 lat. Przyczyny śmierci nie zostały na razie ujawnione .

3 Ciąg dalszy konfliktu skoczków. Jan Ziobro odpowiedział Adamowi Małyszowi , który w rozmowie z WP SportoweFakty skrytykował jego wypowiedzi na swoim facebookowym fanpage'u. - Mam apel do pana Adama Małysza: pan za coś bierze pieniądze, więc mam prośbę: proszę ujawnić nazwiska osób, które przez dwa lata próbowały mnie zniszczyć. Niech pan mnie nie straszy, że mogę się przeliczyć. Wie pan, że nie powiedziałem wszystkiego. Jak zacznę mówić, to niektórym ludziom może zrobić się bardzo ciepło i nieprzyjemnie - podkreślił w specjalnym wideo .

4 Bruksela wszczęła dochodzenie w sprawie stoczni w Polsce. Komisja Europejska chce przyjrzeć się systemowi opodatkowania stoczni w Polsce. Bruksela obawia się , że dawałby on niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

5 Zmiany u Christiano Ronaldo. Hiszpański dziennik "As" poformował że piłkarz żegna się z obecnym klubem. Ma przenieść się do Manchesteru United. Do tej decyzji sportowca miało skłonić niedotrzymanie przez Florentino Pereza obietnicy w sprawie lepszego kontraktu.