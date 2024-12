Biją na alarm po zatonięciu rosyjskiego tankowca. "Jedna z największych katastrof"

Organizacja przypomniała, że ​​w 2007 roku w tym samym miejscu rozbił się inny tankowiec. "Według oficjalnych danych do morza trafiło 1600 ton oleju opałowego. Wypadek ten doprowadził do zanieczyszczenia kilkudziesięciu kilometrów linii brzegowej oraz szkód w florze i faunie: ciężkie frakcje produktów naftowych osiadały na dnie, niszcząc organizmy, którymi żywią się ryby, a produkty naftowe pokrywały powierzchnię wody, co doprowadziło do śmierci ptactwa wodnego" - relacjonuje Meduza.