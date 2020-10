Bieszczady. Żubry zostaną zastrzelone. Powodem jest choroba

Telazjoza to choroba oczu, która prowadzić może do ślepoty, zaburzeń ruchu a nawet śmierci. Niestety nie da się jej leczyć u dziko żyjących żubrów, w związku z czym zdecydowano o ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby poprzez odstrzał 15 chorych osobników.

Bieszczady. Żubry cierpią z powodu choroby oczu

"Niewielkie nicienie o długości od 6 do 21 mm żyją w przewodach łzowych, w worku spojówkowym, pod trzecią powieką i na rogówce oka u bydła i żubrów. Z uwagi na to, że to choroba przenoszona przez owady, jest silnie inwazyjna, przysparzająca wielu cierpień, a w konsekwencji mogąca doprowadzać do śmierci zwierząt" - powiedział Kaczor w rozmowie z PAP.