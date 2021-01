Bieszczady. Będzie eliminacja chorych żubrów. Jest zgoda

Do eliminacji 40 żubrów ma dojść w zachodniej części Bieszczadów. Niektóre zwierzęta z tego regionu cierpią na telazjozę: jest to groźna choroba wywołana przez pasożyty. Zdaniem przedstawicieli z Lasów Państwowych oraz naukowców odstrzał jest konieczny, by ratować tamtejszą populację.