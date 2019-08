Bielsko-Biała. Stanisław Karczewski o Jarosławie Kaczyńskim. Trochę go poniosło

Jarosław Kaczyński to nie tylko "lider" obozu rządzącego i "architekt" jego sukcesu. To także "mąż stanu". Przynajmniej w ocenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Karczewski mówił o Kaczyńskim w Bielsku-Białej. - Mamy kogoś, kto jest naszym liderem, architektem - to jest Jarosław Kaczyński, który, zapewniam państwa, cały czas myśli o rozwoju Polski, w jaki sposób udoskonalić nasz wzrost gospodarczy i to, żeby było w Polsce sprawiedliwie - przekonywał.

- Jeśli ktokolwiek z nas postępuje nie tak, jak powinien postępować, natychmiast jest eliminowany. Jest to mąż stanu, który dba o to, żeby nam się nie pokręciło w głowach i żebyśmy razem z nim budowali przyszłość Polski - oznajmił.

Nawiązując do stwierdzenia, że PiS w niektórych sytuacjach jest "za miękki", marszałek Senatu ocenił, że "mówią to ci, którzy chcieliby, żeby było w PiS bardziej twardo". - Tylko że takie działanie wywołuje też następne skutki; ja bym chciał, ale musimy też wiedzieć, jakie określone działania mają skutki - i te skutki mogą być przeciwne do zamierzonego efektu - tłumaczył.

Karczewski wezwał do licznego udziału w wyborach 13 października, "aby ktoś za nas nie zdecydował, że wycofuje się z programów prospołecznych". - Jeżeli nie pójdziemy do wyborów, to znowu nam podwyższą w bardzo krótkim czasie wiek emerytalny, znowu pomyślą sobie, żeby sześciolatkowie poszli do szkoły i wymyślą jeszcze inne rzeczy - ostrzegał.