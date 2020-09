Bielsko-Biała. Spłonęło 9 samochodów

W działaniach wzięły udział dwa zastępy z PSP oraz jeden zastęp z OSP Komorowice Śląskie. Działania zakończono ok. godziny 5 rano. Przyczynę pożaru wyjaśnia obecna na miejscu zdarzenia policja.

Przypomnijmy, to nie był pierwszy pożar samochodów w Bielsku-Białej. Do podobnych zdarzeń doszło już w nocy z 5 na 6 września, kiedy to ogień podłożono pod samochody na ulicy Straconki oraz Basztowej. Kilka dni później, w nocy z 10 na 11 września, w tym samym miejscu spłonął kolejny pojazd.