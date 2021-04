Bielsko-Biała. Projekt Spektakle bez barier z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury

Program Kultura Dostępna wspiera inicjatywy ułatwiające dostęp do kultury i sprzyjające integracji społecznej. W Teatrze Polskim tego typu działania prowadzone są już od ponad siedmiu lat - to nie tylko spektakle z audiodeskrypcją (to przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym – przyp. red.) oraz tłumaczone na język migowy, których zagrano już wiele, ale też rozmaite teatralne i okołoteatralne wydarzenia adresowane do osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oraz realizowane z myślą o tych osobach akcje.