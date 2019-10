Bielsko-Biała. Naruszenia ciszy nocnej. Powodem budowa

Część mieszkańców Bielska-Białej walczy z deweloperem. Powód? Budowa nowego bloku mieszkalnego, a konkretniej nocne prace robotników. - To był straszny hałas - tłumaczy Paweł, który nagranie z placu budowy przesłał do redakcji Dziejesię.

Budowa przy ulicy Janisława Grondysa w Bielsku-Białej ma trwać już dwa miesiące. - W ciągu tych dwóch miesięcy tylko raz pojawiło się spięcie z pracownikami budowy. Dzisiaj w nocy to już było przegięcie - podkreśla Paweł w rozmowie z redakcją Dziejesię .

Bielsko-Biała. "Straszny hałas"

O co właściwie poszło? Na nagraniu przesłanym do naszej redakcji widzimy, jak robotnicy korzystając z głośnego sprzętu pracują przy fundamentach nowo-budowanego bloku. - Film nagrałem tuż przed północą. To było już po interwencji policji - podkreślił Paweł.