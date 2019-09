Bielsko-Biała. 12-latka urodziła dziecko. Prokurator o karach dla ojca

Sąd rejonowy w Bielsku-Białej zajmie się chłopakiem, który jest ojcem dziecka 12-latki. Ma mniej niż 17 lat, dlatego nie będzie sądzony jak dorosły. – Środki karne nie mają tu zastosowania – mówi Wirtualnej Polsce Mariusz Lampart, prokurator okręgowy w Bielsku-Białej.

W czasie przesłuchania w tzw. niebieskim pokoju, przeznaczonym do przesłuchań najmłodszych, 12-latka wyznała, że ojcem jej dziecka jest osoba nieletnia. Wcześniej nie chciała ujawnić tego śledczym. W związku z tym, że chłopak nie może odpowiadać jak osoba dorosła, sprawa zostanie przekazana do wydziału dla nieletnich bielskiego sądu rejonowego.

Do sprawy odniósł się mec. Piotr Kruszyński. – Nie chcę tu nic sądowi podpowiadać, ale jeśli w grę wchodzi tu głębsze uczucie, młodzi ludzie się zakochali, poszło to trochę za daleko, to sędzia powinien to wziąć pod uwagę i nie wymierzać najbardziej surowego rozwiązania – mówi prawnik. - Prawo penalizuje stosunki seksualne z małoletnimi bez względu na to, ile lat ma "sprawca". Nawet jeśli parę łączy uczucie – dodaje mec. Kruszyński.