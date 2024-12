Biejat miała warunek. Nie chciała występować z niektórymi politykami

Biejat chce budować kampanię na pokazaniu, że zna bolączki Polaków i jest blisko ludzi. Stąd też często powtarzane przez polityków Lewicy hasło "dziewczyna z sąsiedztwa" , co ma być kontrą do "chłopaka z pałacu" w postaci Rafała Trzaskowskiego i "chłopaka z siłowni" w postaci Karola Nawrockiego.

Choć politycy Lewicy przekonują, że Biejat walczy o wejście do drugiej tury, to w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że liczą na wynik na poziomie ok. 5 proc. Byłby to jednak dla formacji i tak sukces, gdyż w 2020 roku Robert Biedroń zdobył nieco ponad 2 proc.