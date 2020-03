Biedroń: o przeprowadzeniu lub przełożeniu wyborów zdecydują sondaże Dudy

Ale to właśnie temat wyborów prezydenckich zdominował rozmowę. Biedroń zaczął od stwierdzenia, że obecnie faktycznie kampania prezydencka przestała się toczyć, więc wybory powinny zostać przełożone:

Zdaniem Biedronia, kwestia terminu wyborów będzie zależała od sondaży. Jeśli poparcie dla Andrzeja Dudy będzie zadowalające, to wybory odbędą się normalnie, a jeśli reelekcja obecnego prezydenta będzie niepewna, wybory zostaną odwołane, być może nawet już po pierwszej turze - uważa Biedroń.

Pytany o to, czy rozważa taki scenariusz, że już po rejestracji wszyscy kandydaci opozycji wycofują się z wyborów, co spowoduje konieczność rozpisania ich na nowo, odpowiedział:

- Jest to rozwiązanie atomowe, ostateczne. Mój sztab analizuje różne sytuacje, ale to nie jest teraz istotne. Najważniejsze jest opanowanie pandemii koronawirusa - mówił Biedroń.

Skrytykował on też Andrzeja Dudę za to, jak prowadzi kampanię wyborczą i że w ogóle to robi. Zdaniem Biedronia, Duda jeżdżąc po kraju naraża na niebezpieczeństwo zarażenia koronawrirusem zarówno siebie jako urzędującego prezydenta, jak też towarzyszące mu osoby oraz wyborców. Zdaniem kandydata Lewicy, Duda nie ma żadnych własnych pomysłów na walkę z koronawirusem: