Biden tłumaczy się z debaty. Napisał list

"Mamy jedno zadanie. A jest nim pokonanie Donalda Trumpa. Mamy 42 dni do Konwencji Demokratów i 119 dni do wyborów powszechnych. Jakiekolwiek osłabienie determinacji lub brak jasności co do stojącego przed nami zadania tylko pomaga Trumpowi, a nam szkodzi. Nadszedł czas, aby się zjednoczyć, działać dalej jako zjednoczona partia i pokonać Donalda Trumpa" - czytamy w liście opublikowanym przez Bidena na platformie X.