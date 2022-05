Joe Biden: Niszcząc każdą szkołę i kościół Putin chce wyeliminować ukraińską kulturę

Prezydent USA powiedział również, że wojna na Ukrainie "to więcej niż tylko europejski problem. To problem światowy". Jak komentuje AP, choć Biden nie adresował swoich słów do żadnego konkretnego kraju, jego wiadomość mogła być kierowana, przynajmniej częściowo, do premiera Indii Narendry Modiego, którego rząd nie nałożył sankcji na Rosję z powodu inwazji na Ukrainę, ani jej nie potępił.