Białystok. "Podlaski Marsz Normalności" przeszedł przez miasto

"Zdrowa rodzina to zdrowy naród, zdrowy naród to zdrowa ojczyzna. W czasie nachalnej propagandy dewiacji zachęcamy do promowania zdrowych, normalnych postaw, dlatego też zapraszamy na Marsz Normalności" - przekonywali przed marszem organizatorzy wydarzenia. Znaleźli się wśród nich: Obóz Narodowo-Radykalny, Autonomiczni Nacjonaliści Białystok oraz Patriotyczna Jagiellonia.