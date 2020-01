Białystok. Narkotyki w szpitalu MSWiA. Kim jest dealer?

Białystok. Afera w szpitalu MSWiA. W garażu dla karetek znaleziono prawie ćwierć kilo marihuany. Zatrzymano 33-latka i postawiono mu zarzuty.

Białystok. Do szokującego odkrycia doszło we wrześniu 2019 roku w garażu dla karetek szpitala MSWiA przy ul. Fabrycznej 27. Do tej pory policja nie informowała o sprawie. Teraz, po publikacji "Kuriera Porannego", wszystko wyszło na jaw.