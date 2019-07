Białystok. Kara grzywny w procesie ws. śmiertelnie porażonego prądem dziecka

Sąd Okręgowy w Białymstoku ukarał grzywną w wysokości 5 tys. zł mężczyznę za nieumyślne narażenie rodziny najemców na niebezpieczeństwo w mieszkaniu. W wyniku awarii elektrycznego dzwonka zginęło 10-miesięczne dziecko.

Do tragicznej śmierci małego chłopca doszło w 2017 roku. W mieszkaniu, nieco nad podłogą, znajdował się głośnik dzwonka elektrycznego. 20 czerwca 2017 roku samoczynnie uruchomił się, gdy nad miastem przechodziła silna burza. Matka chłopca próbowała sama go wygłuszyć, ale nie udało jej się. Zrobił to właściciel domu. Twierdził, że odłączył dzwonek od zasilania elektrycznego.