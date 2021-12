Białoruś zbiera "dowody" przeciwko Polsce. Żaryn ujawnia

Wskazał, że białoruskie "śledztwo" jest próbą realizacji dalszych działań politycznych przeciwko Polsce. "Reżim Łukaszenki i wspierająca go Rosja będą sięgać po różne mechanizmy realizowania działań przeciwko Polsce. Celem strategicznym Kremla w działaniach hybrydowych przeciwko RP jest m.in. próba doprowadzenia do izolacji Polski, a także doprowadzenie do uznania przez naszych sojuszników, że Polska nie powinna mieć wpływu na agendę relacji kraje NATO-Rosja" - wyjaśnił Stanisław Żaryn.