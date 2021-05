Białoruś. Swiatłana Cichanouska rozmawiała z szefem polskiego MSZ

Białoruś. Polskie MSZ chce pociągnąć Rosję do odpowiedzialności

W poniedziałek w Wirtualnej Polsce wiceszef MSZ Paweł Jabłoński deklarował, że Polska podejmie kroki do pociągnięcia do odpowiedzialności nie tylko reżim Łukaszenki, lecz także Rosję. - Ta współpraca Białorusi i Rosji w tego typu działaniach jest widoczna od dłuższego czasu, w związku z tym nie może pozostać bez konsekwencji także drugi współsprawca tego, co tam się dzieje - powiedział wiceminister w programie WP "Tłit".