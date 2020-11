Białoruś. Milicja o protestach w Mińsku: zatrzymano 250 osób

W Mińsku i niektórych innych miastach Białorusi odbyły się w niedzielę protesty pod nazwą "marsz sąsiadów". Protesty odbywały się w dzielnicach mieszkalnych i w podwórzach domów. Akcja odbywała się "po sąsiedzku" i uczestnicy byli zachęcani do tego, by przyprowadzać na marsze sąsiadów.

Milicja podała, że "za naruszenie przepisów o zgromadzeniach masowych na terytorium Mińska zatrzymano około 250 obywateli". Służby zarzucają uczestnikom protestów, że w niektórych miejscach wychodzili na jezdnię, blokując ruch. Pojawił się również apel do obywateli, by nie reagowali na wezwania do udziału w akcjach protestacyjnych.