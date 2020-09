Białoruś. Media: Syn Aleksandra Łukaszenki przenosi się do Moskwy i zmienia nazwisko

Białoruś. Uczelnia wsparła demonstrantów

Decyzja o przeniesieniu Mikołaja do innej szkoły został podjęta po tym, jak Uniwersytet w Mińsku potępił przemoc służb porządkowych wobec protestujących Białorusinów. Zdecydowały obawy, że zły stosunek nauczycieli do Łukaszenki przejdzie na jego syna. Dlatego Kola zabrał dokumenty i będzie studiował w Moskwie - stwierdził dyrektor mińskiego liceum Aleksander Wojtowicz.

Z informacji, jakie otrzymał Wojtowicz wynika, że Kola przeniesie się do liceum, które ma go przygotować do podjęcia studiów na Uniwersytecie Państwowym w Moskwie. Syn Aleksandra Łukaszenki miał być potajemnie wywieziony z terenu Białorusi, a w Moskwie ma się uczyć pod zmienionym nazwiskiem.