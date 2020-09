Białoruś. "Ludowa inauguracja pani prezydent". Starcia w Mińsku, strzały w Homlu

Jak poinformowała rzeczniczka ministerstwa spraw wewnętrznych Białorusi Wolha Czamadanawa, rząd wzmacnia środki bezpieczeństwa "w związku z wezwaniami do nielegalnych akcji masowych". - Milicja białoruska działa we wzmocnionym reżimie w związku z wezwaniami do nielegalnych akcji w niedzielę - powiedziała Czamadanawa agencji Interfax-Zachód. Jak ujawniła, może zostać użyty sprzęt specjalny milicji i wojsk wewnętrznych MSW. W związku z protestem w największych miastach Białorusi już jest ograniczony ruch samochodów i transportu miejskiego.