Białoruś. Debata o reżimie Łukaszenki w Radzie Europy

Białoruś. Zatrzymania i przemoc

Cichanouska w pierwszych słowach odniosła się do poniedziałkowego zatrzymania Maryji Kalasnkawej w centrum Mińska. Zwróciła uwagę, że w białoruskich więzieniach przebywają setki więźniów politycznych.

- Wczoraj porwano jedną z liderek protestów Maryje Kalasnikawą i innych członków zespołu Wiktara Babaryki, który teraz siedzi w więzieniu za to, że po prostu odważył się uczestniczyć w wyborach - mówiła. - Setki osób siedzi w więzieniach, gdzie są bite i gwałcone. To nie powinno być normą w Europie. Nie może to być normą w cywilizowanym świecie - stwierdziła opozycjonistka.