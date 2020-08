Białoruś. Antoni Macierewicz komentuje. "Mogło dojść do porozumienia z Putinem"

- Na Białorusi istnieje groźba z niszczenia ruchu demokratycznego przy pomocy sił zbrojnych - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz. Poseł PiS odniósł się do rozmowy, jaką odbyli białoruski minister obrony gen. Wiktar Chrenin i Aleksander Łukaszenka.

Białoruski minister ostrzegł Łukaszenkę, że siły NATO mogą zaatakować od strony Polski. - W obecnej sytuacji działania bloku siłowego Białorusi na rzecz stabilizacji sytuacji mogą zostać przedstawione jako ludobójstwo własnego społeczeństwa i wykorzystane jako pretekst do zmiany władzy w kraju metodą siłową - zameldował prezydentowi Łukaszence generał. Rozmowa była relacjonowana przez liczne media.

Według Antoniego Macierewicza takie sformułowania w upublicznionej rozmowie świadczą o porozumieniu Łukaszenki z Władimirem Putinem.

- Wypowiedź ministra obrony Białorusi to próba zastraszenia odradzającego się społeczeństwa w tym kraju. To groźba zniszczenia tego ruchu demokratycznego przy pomocy sił zbrojnych. Taka wypowiedź świadczy również o porozumieniu z Federacją Rosyjską, co do tego nie miałbym wątpliwości - komentował na antenie Polskiego Radia Antoni Macierewicz.

Białoruś. Antoni Macierewicz: szybki koniec reżimu wątpliwy

Białoruś szybko nie doczeka końca reżimu Łukaszenki - ocenił były szef MON. Macierewicz przekonywał, że z punktu widzenia Putina prezydent Łukaszenka jest bardziej wiarygodnym partnerem niż ewentualni jego kontrkandydaci, którzy pojawiali się w ciągu ostatnich miesięcy.

Polityk podkreślił, że najważniejsze jest, aby nie pozwolić na zniszczenie ruchu odbudowy i odrodzenia na Białorusi. - To, co się stało na Białorusi, jest dobrym początkiem budowania ruchu niepodległościowo-demokratycznego. Jeśli te procesy mają być skuteczne, to muszą potrwać jakiś czas - komentował Macierewicz.

- Powtarzam: najważniejsze w tej sprawie jest to, żeby odbudować struktury obywatelskie i społeczne. Najważniejsze, żeby powstała trwała, stabilna struktura reprezentująca formację niepodległościową, żeby siły opozycyjne uzyskały jakąś infrastrukturę oraz zdolność długotrwałego działania - powiedział były minister obrony narodowej. Jak zapewnił, protesty na Białorusi wymagają wsparcia i rozsądnego działania ze strony Polski.

Aleksiej Nawalny w szpitalu. Ryszard Czarnecki: Władimir Putin obawia się białoruskiego scenariusza

Antoni Macierewicz odniósł się do pytania, kto kieruje protestami na Białorusi w momencie, kiedy liderka opozycji Swiatłana Cichanouska jest nieobecna w kraju. - Są różne przypuszczenia na ten temat. Wśród liderów objawiali się nawet ludzie z milicji, czy sił zbrojnych, co wskazuje, że mamy do czynienia z różnymi źródłami inspiracji. Nie chcę formułować tego w sposób ostateczny - powiedział polityk.