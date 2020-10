Białoruś. Aleksander Łukaszenka grozi protestującym: znajdziemy każdego

Do trwających manifestacji odniósł się we wtorek Aleksander Łukaszenka. Urzędujący prezydent Białorusi oświadczył, że władze znajdą wszystkich ich uczestników.

Przywódca podkreślił, że "współczesne środki pozwalają na to i, nawiasem mówiąc, robimy to" - powiedział. Prezydent Białorusi dodał także, że "każdy odpowie za swoje działania". Jego słowa zacytowała państwowa agencja BiełTA.

Łukaszenka przekonywał też, że nie trzyma się kurczowo władzy. "Chodzi o was - co z wami będzie beze mnie? Będziecie żyć w tym kraju. Co będzie? Co, myślicie, że się nad wami zlitują, ci co wczoraj, widzieliście ich? Zlitują się? A rozedrą na strzępy " - stwierdził.