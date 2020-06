Bezrobocie w Europie pogłębia się. W ciągu miesiąca stopa bezrobocia w UE wzrosła o 0,2 proc.

Bezrobocie w Europie wyższe z powodu koronawirusa

Bezrobocie w Europie. Stopa bezrobocia w strefie euro wyższa niż w całej UE

Jak się okazuje w samej strefie euro stopa bezrobocia wyniosła w kwietniu 2020 - 7,3 proc., podczas gdy we wszystkich krajach Unii Europejskiej bezrobocie było na poziomie 6,6 proc. Co więcej - w świetle najnowszych danych Eurostatu - również w samej strefie euro widać zauważalny wzrost bezrobocia o 0,2 proc. - w porównaniu do marca, gdy wynosiło ono 7,1 proc.

Bezrobocie w Europie. Znaczny wzrost bezrobocia wśród ludzi w wieku do 25 lat

Bezrobocie w Europie w znacznym stopniu dotyka ludzi młodych. Mieszkańcy Unii Europejskiej w wieku do 25. roku życia w wyniku koronawirusa tracą pracę. Jak pokazują najnowsze dane, przekazane przez portal cnbc.com, stopa bezrobocia wśród młodych Europejczyków wzrosła z 14,6 proc. (marzec) do 15,4 proc. (kwiecień). W samej strefie euro jest to odpowiednio wzrost z 15,1 proc. (marzec) do 15,8 proc. (kwiecień).