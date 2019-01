Bezrobocie 2019: czy zmiany na rynku pracy sprawią, że stopa bezrobocia wzrośnie?

Bezrobocie 2019. Zmiany na rynku pracy sprawią, że bezrobocie w Polsce utrzyma się na tym samym poziomie lub zacznie wzrastać. Prognozy nie są najlepsze.

Bezrobocie 2019 – bezrobocie wzrośnie?

Prezes najstarszej agencji zatrudnienia w Polsce Sedlak&Sedlak, Kazimierz Sedlak, uważa, że poziom bezrobocia w naszym kraju w tym roku już nie spadnie. Co gorsza, może nawet zacząć wzrastać. Jak podaje Wprost, w ostatnim czasie stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,7,%. Przyjmuje się, że bezrobocie w granicach 3-5% to bezrobocie frykcyjne, czyli związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce istnienie pełnej równowagi na rynku pracy i może odgrywać pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy, umacniania jej dyscypliny oraz hamowania nadmiernego wzrostu płac. Wśród powodów powstawania bezrobocia frykcyjnego wymienia się przede wszystkim:

Bezrobocie w Polsce – jakie zmiany czekają nas w nowym roku?

Nie ulega wątpliwości, że płace w naszym kraju będą stale rosnąć, choć nastąpi to w wolniejszym tempie. Wielkimi krokami zbliżamy się do 5 tysięcy zł brutto miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstwa. Należy jednak podkreślić, iż kwota ta dotyczy jedynie 5 z 15 mln polskich pracowników. Szacuje się, że ogólnopolska średnia w 2019 roku wyniesie 4 tys. zł brutto. Na wzrost płac wpływa prężnie rozwijająca się gospodarka, a jako że w Polsce nadal ciężko o zasoby ludzkie, wzrosło znaczenie samego pracownika. Państwo podnosi płacę minimalną, co przekłada się na wzrost kosztów przedsiębiorców, który jest niemiały. Dowodem na to jest chociażby rosnąca liczba bankructw mniejszych firm oraz duży spadek prywatnych inwestycji.